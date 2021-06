80-Jähriger wird Opfer von Trickdieben

Ludwigshafen. Ein 80-Jähriger ist am vergangenen Samstag in Ludwigshafen zwei Trickdieben zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 13.45 Uhr Geld von einem Bankautomaten in einer Bankfiliale in der Bismarckstraße abheben, als ihm eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Daraufhin seien zwei unbekannte Männer zwischen 25 und 30 Jahren auf ihn zugekommen und hätten ihm Hilfe angeboten. Einer der Männer habe ihm gezeigt, auf welche Tasten er drücken müsse, um das Problem zu beheben, während sein Komplize am Automaten nebenan Geld abgehoben habe. Anschließend hätten die beiden Männer die Bankfiliale fluchtartig verlassen. Erst danach sei die Bankkarte des 80-Jährigen wieder aus dem Bankautomaten herausgekommen. Ein anschließender Kontoauszug hat gezeigt, dass insgesamt 2.000 Euro von dem Konto des Mannes abgehoben wurden.

AdUnit urban-intext1

Da der 80-Jährige das Geld nicht abgehoben hatte, ist davon auszugehen, dass die Täter das Geld gestohlen haben, während sie so taten, als ob sie dem 80-Jährigen helfen würden.

Die Polizei rät zu Vorsicht beim Erledigen von Geldgeschäften an Bankautomaten. Sollten Probleme auftreten, solle man sich stets an Bankmitarbeiter wenden.