80-Jähriger bei Unfall mit zivilem Polizeiauto schwer verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 7.40 Uhr auf der Lagerhausstraße in Ludwigshafen hat sich ein 80-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er stieß nach Angaben der Polizei mit einem 43-jährigen Kriminalpolizist, der ein ziviles Dienstfahrzeug fuhr, zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei stockendem Verkehr überholte der Motorradfahrer die Autos auf der linken Seite. Der 43-Jährige bog mit gesetztem Blinker in die Lagerhausstraße ab, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der Polizist und dessen Beifahrerin leisteten Erste Hilfe, bevor der 80-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Schaden am Fahrzeug der Polizei wird auf 8000 Euro, der an dem Motorrad auf 5000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste zudem abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurden die Fahrstreifen der Lagerhausstraße abwechselnd gesperrt und Verkehrsregelungen durchgeführt. Währenddessen kam es zu einem Auffahrunfall eines Gaffers. An der Rotlicht zeigenden Ampel in der Lagerhausstraße an der Kreuzung zur Wittelsbachstraße bremsten ein 55-Jähriger und ein 56-Jähriger ab. Ein dahinterfahrender 24-jähriger Gaffer war durch den Motorradunfall abgelenkt. Deshalb bemerkte er zu spät, dass sich die beiden vor ihm befindlichen Autos bereits im Stillstand befanden, sodass er trotz eingeleiteter Notbremsung mit seinem Auto auf den vor ihm stehenden Pkw des 56-Jährigen auffuhr. Dieser wiederum wurde auf das Auto des 55-Jährigen aufgeschoben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Auffahrunfall niemand.