790 000 Euro für Oppau und Edigheim

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat für Projekte in den Stadtteilen Oppau und Edigheim Förderbescheide des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Höhe von rund 790 000 Euro erhalten. Übergeben wurden sie von Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in Vertretung von Innenminister Roger Lewentz. Die finanzielle Unterstützung ist für sechs beantragte Maßnahmen vorgesehen, die die Neugestaltung von vier Grünflächen beziehungsweise zweier punktueller Straßenbereiche beinhalten.

Konkret erhält Oppau rund 300 000 Euro für die Umgestaltung und Aufwertung des Oppauer Parks sowie für eine Querungshilfe in der Horst-Schorck-Straße. Edigheim bekommt mehr als 490 000 Euro für die Umgestaltung und Aufwertung mehrere Spielplätze, die Installation von Fitnessgeräten, die generationenübergreifend nutzbar sind, und für Umbaumaßnahmen an der Kreuzung Uhlandstraße/Wolfsgrubenweg/Im Zinkig. Letztere sollen die Querung des Kreuzungsbereichs für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen.

Oppau (l.) und Edigheim (r.) profitieren von Geldern des Landes. © B. Zinke

„Allen diesen Projekten ist gemein, dass sie die Örtlichkeiten, an denen sie umgesetzt werden, nachhaltig aufwerten und so das Wohlbefinden der Menschen, die hier leben und arbeiten, steigern können“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die die Bescheide im Beisein von Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) entgegennahm. „Vor allem lassen sich hier Verbesserungen umsetzen, die auf Basis einer Befragung von Anwohnerinnen und Anwohnern entwickelt wurden, um deren Bedürfnisse zu erkennen und bestmöglich bedienen zu können“, sagte sie. Für Oppau und Edigheim wurden 2020 bei einer Bürgerbefragung die wichtigsten Zukunftsthemen und Ziele bestimmt und passende Projekte entworfen. jei/red