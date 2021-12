Ludwigshafen. Weil er einer an einer Ampel stehenden Polizeistreife in Ludwigshafen am Donnerstagmittag den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hat, erwartet einen 73-jährigen Mann aus Trier nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Beamtenbeleidigung. Wie die Beamten mitteilten, wiederholte der Mann im Rahmen der anschließenden Identitätsfeststellung die Beleidigung. Die Motivation des Mannes war nicht zu ermitteln.

