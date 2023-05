72-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen in Ludwigshafen vorläufig festgenommen

Ludwigshafen. Ein 72-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag wegen exhibitionistischen Handlungen in Ludwigshafen am Europaplatz festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 15 Uhr beobachtet, wie er mit der Hand in seiner Hose sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte.

Obwohl er von mehreren Personen dabei beobachtet wurde, ging er in dieser Art und Weise weiter über die Gräfenaustraße in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße, wo ihn alarmierte Polizeikräfte vorläufig festnahmen.

Der 72-Jährige wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.