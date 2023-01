Ludwigshafen. Ein 71-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmittag in Ludwigshafen von einem Auto leicht verletzt worden Polizeiangaben zufolge hat ein 68-jähriger Autofahrer beim Ausfahren von einem Parkplatz die Vorfahrt des 71-jährigen Radfahrers missachtet. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

