68-Jähriger schlägt Rettungsdienst-Mitarbeiter ins Gesicht

Ludwigshafen. Ein 68 Jahre alter Mann soll einem Mitarbeiter eines Rettungsdienstes in einem Krankenhaus in Ludwigshafen ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor war der alkoholisierte Beschuldigte aufgrund einer Verletzung in die Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Geschädigte verletzte sich bei dem Vorfall am Donnerstagabend leicht.

"Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Hilfskräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!", machte ein Polizeisprecher deutlich.