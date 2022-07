68-jährige Radfahrerin bei Unfall in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Mittwochmorgen ist eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich ein Unfall zwischen der 68-Jährige und einem 46 Jahre alter Autofahrer an der Kreuzung der Zollhofstraße und der Kaiser-Wilhelm-Straße. Die Fahrradfahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 0621/963-2122 abzugeben.

