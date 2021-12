65-Jähriger bedroht 25-Jährigen mit Schreckschusswaffe

Ludwigshafen. Ein 65-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen einen 25-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei berichtet, hat der ältere Mann in der Mundenheimer Straße in das Auto des 25-Jährigen geschaut, worauf dieser ihn ansprach. Der 65-Jährige wurde dann aggressiv und bedrohte den Jüngeren mit einer Schreckschusswaffe. Anschließend fuhr der Ältere weg, der 25-Jährige verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeieinsatzkräfte konnten über das Kennzeichen den 65-Jährigen ermitteln und vor Ort die Schreckschusswaffe sicherstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1