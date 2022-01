63-Jähriger verursacht Unfall mit fünf Fahrzeugen - Zwei Verletzte

Ludwigshafen. Ein 63-jähriger Autofahrer hat aus Unachtsamkeit einen Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Zusammenstoß eine 30-jährige Frau aus Ludwigshafen und ein 48-jähriger Mann aus Frankenthal verletzt. Beide Personen wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ärztlich versorgt.

Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr in Ludwigshafen. Der 63-Jährige aus Speyer befuhr mit seinem Fahrzeug den linken Fahrstreifen der Bruchwiesenstraße, von der Raschigstraße aus kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung in die Ernst-Boehe-Straße hielten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der Mann fuhr aus Unachtsamkeit auf das letzte haltende Fahrzeug auf und schob dieses auf drei weitere Fahrzeuge, welche vor dem letzten haltenden Fahrzeug standen. Hierbei wurden zwei Personen verletzt, die sich in den haltenden und ineinandergeschobenen Fahrzeugen befanden.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.