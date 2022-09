62-Jähriger nach Unfall von E-Scooter-Fahrer geschlagen und beraubt

Ludwigshafen. Ein Fahrradfahrer ist mit einem Mann auf einem E-Scooter am Montag in Ludwigshafen frontal zusammengestoßen. Gegen 16 Uhr ereignete sich der Unfall in der Brunckstraße, teilt die Polizei am Dienstag mit. Durch die Kollision stürzte der 62-Jährige von seinem Fahrrad und verletzte sich. Der bislang unbekannte Mann fuhr zunächst auf dem E-Scooter davon, drehte darauf jedoch wieder um und kehrte zum Unfallort zurück. Er schlug dem 62-Jährigen unter Beleidigungen zwei Mal mit der Faust ins Gesicht und flüchtete mit dessen Fahrrad.

Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß mit muskulöser Statur und schmalem Gesicht beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt und eine helle Hose getragen haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621 963-2222.