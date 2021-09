615 Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten in Ludwigshafen steigt weiter rasch an. Am Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA), dass aktuell 615 Personen positiv getestet sind – 210 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Vor genau einem Jahr lag die Zahl der akut Infizierten in Ludwigshafen lediglich bei 93. Allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 68 Neuinfektionen gemeldet.

Auch die Inzidenz steigt weiter an. Aktuell liegt der Wert bei 145,7. In ganz Rheinland-Pfalz ist das die zweithöchste Inzidenz nach dem Landkreis Ahrweiler (188,3). jei