Ludwigshafen. Eine 61-Jährige ist am Mittwochabend von einem Auto in Ludwigshafen erfasst worden. Nach Angaben der Polizei bog der 60-Jährige Fahrer links in die Raschigstraße ein und stieß mit der Fußgängerin zusammen, die über die Straße lief. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1