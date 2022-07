60-Jähriger fährt auf B44 in Ludwigshafen auf stehendes Auto auf - beide Fahrer verletzt

Ludwigshafen. Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B44 in Ludwigshafen auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, blieb das Auto einer 44-Jährigen wegen eines technischen Defekts liegen. Der 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro.

