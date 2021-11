59-jähriger Mann von Trio angegriffen und geschlagen

Ludwigshafen. Eine Gruppe Männer hat am Donnerstagabend scheinbar grundlos einen 59-Jährigen in Ludwigshafen angegriffen. Der Mann war in der Wredestraße unterwegs, als drei Männer an ihm vorbeiliefen und einer von ihnen dem Mann mit der Faust gegen den Kopf schlug. Der 59-Jährige stürzte durch den Schlag zu Boden und verletzte sich leicht, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über das Trio ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2122 abgegeben werden.