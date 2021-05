59-Jähriger liegt tot im Wohnhaus

Ludwigshafen. Ein 59-jähriger Mann, der unter schwierigen sozialen Bedingungen in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen lebte, ist bereits am Dienstag, 27. April, tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden worden. Und auch, wenn als Todesursache seitens Polizei und Staatsanwaltwaltschaft ein geplatztes Aneurysma, also ein beschädigtes Blutgefäß im Hirn, genannt ist, so ist man sich auf Seiten der Ermittler noch nicht hundertprozentig gewiss, ob es sich um einen Tod handelt, der ohne das Zutun eines anderen Menschen eingetreten ist.

Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt in Frankenthal, spricht gegenüber dieser Redaktion von nicht ganz einfachen Ermittlungen. Fest steht, dass das geplatzte Blutgefäß todesursächlich ist. So zeigt es, laut Ströber, der erste Bericht aus der am 29. April erfolgten Obduktion des Verstorbenen. Diese ergab als Todesursache ein zentrales Regulationsversagen – hervorgerufen durch Platzen eines Aneurysmas. Der Ablauf könne so gewesen sein, dass das Aneurysma dazu geführt habe, dass der Mann stürzte, denkbar sei aber auch, dass dem Sturz eine Körperverletzung vorausging, die das Aneurysma verursacht habe.

Ging ein Streit voraus?

Zeugen hätten von einem laut vernehmbaren Streit berichtet, der vor dem Tod des Mannes stattgefunden habe. Die Bayreuther Straße gilt seit Jahren als sozialer Brennpunkt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu den Umständen des Vorfalls dauern jedenfalls weiter an. Abgewartet wird ein ausführliches Gutachten bezüglich der Obduktion, teilte Ströber mit. sal