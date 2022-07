Heidelberg. Ein 57-Jähriger, der bereits am 4. Juli in einen Verkehrsunfall in der Heidelberger Weststadt verwickelt gewesen war, ist nun in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war er mit seinem Roller um kurz nach neun Uhr in der Ringstraße einem voranfahrenden 41-Jährigen auf dessen Auto aufgefahren.

