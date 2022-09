56-jähriger Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 56-Jährige in der Brunckstraße an der Ecke zur Amoniakstraße die Schienen der Straßenbahn überqueren. Durch die Kollision verletzte sich der Radfahrer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Fahrrad als such die Straßenbahn wurden leicht beschädigt.

