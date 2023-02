56-Jähriger aus Ludwigshafen vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Ludwigshafen. Ein Mann aus Ludwigshafen wird seit Samstag gegen 19.00 Uhr vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 56-jährige Herr C. letztmalig in der Ludwigshafener Innenstadt gesehen. Herr C. ist orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und sucht mit einem Lichtbild nach ihm.

Herr C. wird wie folgt beschrieben: ca. 1,85 Meter groß, schlank, hat eine Halbglatze mit grauem Haaransatz. Es ist bekleidet mit blauer Daunenjacke, blauer Mütze, einer schwarz/grauen Jogginghose und blauen Sportschuhen der Marke Fila.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.