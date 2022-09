56-jährige Geisterfahrerin auf B9 in Richtung Speyer unterwegs

Speyer. Eine Geisterfahrerin ist am Sonntagmittag auf der B9 in Richtung Speyer gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der Geisterfahrt niemand verletzt. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Die Frau befuhr die B39 aus Neustadt kommend in Richtung Speyer. An der Auffahrt zur B9 wollte sie eigentlich in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffahren. Jedoch fuhr sie mit ihrem Pkw über die Abfahrt auf die Bundestraße auf und anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Ludwigshafen.

Dort war sie in langsamem Tempo auf der Überholspur mit Warnblinker unterwegs. Der Frau kam dort ein 34-Jähriger auf der Überholspur entgegen. Er konnte einen Zusammenstoß mit der Falschfahrerin verhindern, indem er abbremste und die Spur wechselte. Die 56-jährige Frau konnte schließlich durch die Polizei zwischen Speyer West und Speyer Nord zum Anhalten gebracht werden. Nachdem die Fahrbahn komplett gesperrt wurde, wurde die Fahrzeugführerin von der Bundesstraße geleitet.