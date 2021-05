Ludwigshafen. Eine 56 Jahre alte Frau hat in Ludwigshafen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Dabei habe sie nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in der Hauptstraße in Rheingönheim an mehreren dort abgestellten Fahrzeugen die Scheibenwischer verbogen. Aufgrund ihres verwirrten Zustands wurde sie in eine Klinik gebracht.

Zeugen und Geschädigte melden sich unter der Telefonnummer 0621-963 2122 bei der Polizei.