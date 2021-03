Ludwigshafen. Das Infektionsgeschehen in Ludwigshafen ist weiterhin dynamisch. Bis Mittwochnachmittag wurden 55 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 7794. Auch die Inzidenz klettert weiter – von 180,5 am Dienstag auf 182,3 am Mittwoch. Die Kurve der akut Infizierten in der Stadt zeigt nach wie vor steil nach oben. Innerhalb der vergangenen fünf Tage stieg die Zahl um 150 auf aktuell 835. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

AdUnit urban-intext1

Impftermine bleiben bestehen

Die Verwaltung weist darauf hin, dass im Impfzentrum in der Walzmühle die AstraZeneca-Impftermine für Menschen unter 60 Jahren aufrecht erhalten werden. Den Impflingen wird ersatzweise das Präparat von Moderna verabreicht. Alle geplanten Termine an diesem Donnerstag und Freitag finden statt.

Unterdessen hat die Stadt für Ostermontag eine ergänzende Allgemeinverfügung erlassen. „Da die bestehende Allgemeinverfügung keine ausdrücklichen Regelungen für Feiertage zu den Verweilverboten im öffentlichen Raum beinhaltete, bestand noch Regelungsbedarf“, hieß es. Auch am Montag gilt zwischen 0 und 22 Uhr ein Verweilverbot. jei