55-Jähriger von drei unbekannten Tätern angegriffen und ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein 55-jähriger Mann ist von drei unbekannten Tätern angegriffen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei Männer den 55-Jährigen festgehalten und getreten haben, während ein Dritter ihm das Handy aus der Hand riss. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 19:40 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Rheingalerie und der Kaiser-Wilhelm-Straße (Im Zollhof) in Ludwigshafen. Die Täter flüchteten dann in Richtung Rheinuferstraße/Rheinallee.

Die Täter sollen etwa zwischen 18 und 23 Jahre alt sein, circa 1,65-1,75 m groß und sie trugen dunkle Pullover und Hosen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2122 melden.