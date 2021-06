55-Jähriger in Schlangenlinien Richtung Ludwigshafen unterwegs

Ludwigshafen. Ein 55-jähriger Mann ist von der Polizei wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein aufmerksamer Zeuge am Sonntag gegen 21:15 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien über die L523 in Richtung Ludwigshafen fahren würde. Durch das Kennzeichen konnte der 55-jährige Halter des Autos ermittelt werden. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen, als er gerade aus seinem Auto ausstieg. Der Mann schien stark alkoholisiert, lallte und schwankte. Da er einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht zustimmte, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen. Sein Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

