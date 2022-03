55-Jährige kollidiert mit Laternenpfahl

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind zwei Fahrzeuge am Mittwochmorgen kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 55-Jährige auf der linken Fahrspur der Zollhofstraße in Richtung Rheingalerie. Sie wollte auf das Tankstellengelände nach der Unterführung der Kaiser-Wilhelm-Straße einlenken und übersah dabei einen 25-Jährigen Fahrer auf der rechten Spur. Dadurch prallte die 55-Jährige gegen einen Laternenpfahl und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide verletzten sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.500 Euro.