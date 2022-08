54-Jähriger aus Ludwigshafen weiterhin vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Ludwigshafen. Die Polizei in Ludwigshafen bittet erneut um Mithilfe bei der Suche nach einem seit Donnerstag, 4. August, vermissten Mann. Wie die Beamten mitteilten, konnte trotz intensiver Suchmaßnahmen und Öffentlichkeitsfahndung Suat K. bislang noch nicht gefunden werden. Der 54-Jährige ist an Demenz erkrankt und könnte orientierungslos sein. Er könnte sich auch im Bereich Mannheim aufhalten.

Suat K. wird wie folgt beschrieben: etwa. 1,72 Meter groß, normale Figur, kurze, graue Haare. Bekleidet vermutlich mit einem blauen Polo-Shirt, blauer Jeans und braunen Schuhen. Bilder des Vermissten sind unter https://s.rlp.de/4JCJo veröffentlicht. Den auf den Bildern zu sehenden Vollbart trägt der Vermisste derzeit nicht mehr.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/9632773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.