53-Jähriger mit Totschläger verletzt

Ludwigshafen. Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Betty-Impertro-Straße ist in der Nacht zum Montag ein 53-Jähriger krankenhausreif geprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst die Barkeeperin mit einer 40-jährigen Kundin, der Schwester des späteren Opfers, aneinandergeraten. Als sich der 53-Jährige in die Streitigkeiten einmischte, kam es zu Handgreiflichkeiten mit drei bis fünf anderen Gästen im Alter zischen 18 und 20 Jahren. Ein Täter aus der Gruppe soll dem 53-Jährigen mit einem Totschläger, einer speziellen Schlagwaffe, ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann, der auch getreten worden sein soll, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

