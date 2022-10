Ludwigshafen. Ein 53-jähriger Exhibitionist hat sich am Samstag in der Hindenburgstraße in Ludwigshafen vor zwei Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren entblößt. Die beiden Mädchen konnten flüchten und trauten sich einer Passantin an, wie die Polizei berichtete. Die Passantin alarmierte die Polizei. Der 53-jährige Täter konnte identifiziert und kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen werden. Er muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlung verantworten.

