Ludwigshafen. Eine Holzhütte in der Kleingartenanlage Tiefgewanne in Ludwigshafen hat am Sonntagmittag gebrannt. Beim Versuch das Feuer zu löschen, hat sich ein 53 Jahre alter Mann verletzt, teilte die Polizei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Brandursache ist bislang unbekannt und wird derzeit noch ermittelt. Zeugen des Brandausbruchs werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de abzugeben. Die Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest.