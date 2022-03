53-Jährige an Tankstelle belästigt - Täter flüchtet

Ludwigshafen. Eine 53-jährige Frau ist an einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen von einem Unbekannten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Freitagabend gegen 21.30 Uhr der Frau an das Gesäß gefasst. Als diese sich zu Wehr setzte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Der Mann war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine Maske.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtenden Mann geben kann soll sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 in Verbindung setzen.