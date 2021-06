52-jähriger Taxifahrer unvermittelt mit Faustschlägen traktiert

Ludwigshafen. Ein 52-jähriger Taxifahrer ist von einem unbekannten Täter unvermittelt mit Faustschlägen traktiert und leicht am Oberkörper verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Mann anschließend in unbekannte Richtung. Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wartete der Taxifahrer am Fahrbahnrand der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen, Höhe Hausnummer 135, in seinem Fahrzeug. Der unbekannte Täter öffnete die Beifahrertür, setzte sich hinein und begann unvermittelt den 52-Jährigen zu schlagen. Die Schläge konnten durch den Geschädigten abgewehrt und der unbekannte Täter aus dem offenen PKW zur Flucht getrieben werden. Der Taxifahrer wurde durch die Faustschläge leicht am Oberkörper verletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632122 entgegen.