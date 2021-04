52-Jähriger greift Tankstellenmitarbeiterin an

Ludwigshafen. Ein 52-jähriger Mann soll am Sonntag gegen 17 Uhr eine Tankstellen-Mitarbeiterin angegriffen haben. Der Mann habe laut Polizei trotz einer Aufforderung das Tankstellengelände in der in der Heinigstraße nicht verlassen. Bei einer erneuten Aufforderung soll er die Frau dann weggestoßen haben.

Der 52-Jährige war deutlich alkoholisiert, teilte die Polizei mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille. Der Mann muss sich nun wegen der versuchten Körperverletzung und des Hausfriedensbruches verantworten.