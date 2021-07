51-Jähriger zückt bei Auseinandersetzung Messer und versucht, 34-Jährigen zu verletzen

Ludwigshafen. Ein 51 Jahre alter Mann hat bei einer Auseinandersetzung in Ludwigshafen versucht, einen 34-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Als der Beschuldigte während des Streits seine Waffe zückte, soll ihn sein Kontrahent zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin scheiterte der 51-Jährige mit seinen Versuchen, den 34-Jährigen zu verletzen. Zeugen meldeten die Vorkommnisse schließlich bei der Polizei.

Die Beamten fixierten beim Eintreffen am Ereignisort in der Oberstraße sofort den 51-Jährigen und nahmen ihm das Messer weg. Der Beschuldigte gab zu, am Vorabend Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, weswegen er die Beamten auf die Dienststelle begleiten musste. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.