50.000 Euro Sachschaden – Verdacht auf illegales Autorennen

Ludwigshafen. Am heutigen Montagmorgen ist ein hoher Sachschaden in Ludwigshafen entstanden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 31-jähriger Mann aus Ludwigshafen gegen 2.00 Uhr, auf der B9 aus Richtung Nachtweide kommend in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes Ludwigshafen-Nord, in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Mercedes-AMG. Laut der Polizei besteht der Verdacht, dass ein illegales Autorennen stattgefunden hat. Infolgedessen prallte dieser gegen eine Schutzplanke, woraufhin sich das Auto drehte und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt dabei leicht Schürfwunden, worauf dieser zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621-963 2222.

