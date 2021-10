5000 Euro Belohnung für Hinweise

Ludwigshafen. Eine Belohnung von 5000 Euro hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung eines Tötungsdeliktes führen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, werden Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall einer 47-Jährigen erbeten, die am 11. Februar gegen 19.15 Uhr tot in ihrer Wohnung in der Breitscheidstraße in Oppau gefunden wurde.

Möglicherweise stehe eine Leiter der Marke Krause damit in Zusammenhang. Diese wurde nach der Tat vermisst. Auffällig an der Leiter seien die Farb- und Tapetenanhaftungen, hieß es weiter. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters geführt haben, suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die vom 10. bis 11. Februar im Bereich der Breitscheidstraße unterwegs waren und dort Beobachtungen – in Bezug auf Personen, Fahrzeuge oder die Leiter – gemacht haben. Zudem hoffen sie auf Hinweise zum Verbleib der Leiter. Hinweise an die Kriminalpolizei unter 0621/963-2773 oder per E-Mail zkiludwigshafen.k11.kdd@polizei.rlp.de. Zeugen können sich auch vertraulich an die 0621/5644-00 wenden. her