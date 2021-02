Ludwigshafen. Für die Entwicklung der Innenstadt erhält Ludwigshafen Fördermittel von insgesamt 500 000 Euro aus dem Impulsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. „Damit sollen mit zweimal 250 000 Euro in einem Pilotprojekt kreative Ideen umgesetzt werden, die zusammen mit der Wiedereröffnung der Geschäfte neues Leben in die Innenstadt tragen“, so die beiden Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger.

AdUnit urban-intext1

Laut einer Mitteilung des Landes sollen mit dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ etwa Pop-Up-Stores, Innenstadtmarketing oder der Aufbau lokaler Online-Marktplätze unterstützt werden. Neben Ludwigshafen profitieren die anderen Oberzentren Mainz, Kaiserslautern, Koblenz und Trier von dem Förderprogramm.

„Unsere Innenstädte sind Herzkammern für soziales, wirtschaftliches und kulturelles Leben und Erleben. Durch das Modellvorhaben haben wir in Ludwigshafen die Chance, die Innenstadt trotz Strukturwandel weiterhin attraktiv für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten, neue Wege für eine lebendige City zu gehen und eine Vision und Strategie für die Zukunft zu entwickeln“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die Fördermittel ermöglichten wichtige Impulse für die Innenstadt, die durch die Pandemie zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen worden sei.