Ludwigshafen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen ist weiter hoch. Bis Mittwochnachmittag wurden laut Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums 50 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie liegt damit bei 7465. Die Inzidenz blieb mit einem Wert von 159,6 exakt auf dem Stand des Vortages und stieg damit erstmals seit längerem nicht an. Dennoch liegt Ludwigshafen im Vergleich der kreisfreien Städte im Land auf dem „Spitzenplatz“. Zum Vergleich: In Speyer liegt die Inzidenz derzeit bei 132,5, in Worms bei 116,1 und in Frankenthal bei 112,8. Entspannter ist die Lage in Neustadt (54,4) und in Landau (34,1).

Ein weiterer Todesfall

AdUnit urban-intext1

Kontinuierlich ansteigend ist die Zahl der akut infizierten Menschen. Am Mittwoch lag sie bei 590 und damit um 42 höher als am Dienstag. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona wurde gemeldet – der 304. in der Stadt. Der Kreisverband Vorderpfalz des DRK bietet neuerdings Corona-Tests für Lehrer an den Schulen. In der Franz-Zang-Halle ließen sich rund 70 Lehrkräfte des Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrums (GKB) testen. jei