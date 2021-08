50-Jährige fährt mit 2,48 Promille gegen Auto und flieht

Ludwigshafen. Eine 50-Jährige ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen gegen ein geparktes Auto gefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach Angaben der Polizei wurde diese durch einen Zeugen kontaktiert. Als diese bei dem Wagen, den die Fahrerin in einem Hof in der Frankenthaler Straße abgestellt hatte, ankam, stellten sie bei der 50-Jährigen einen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholatemtest ergab 2,48 Promille. Die Fahrerin wurde für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen - ihr Führerschein wurde sichergestellt.

