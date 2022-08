49-Jähriger verfolgt Mann in Ludwigshafen und greift ihn in seinem Auto an

Ludwigshafen. Ein 49-Jähriger hat einen Mann in Ludwigshafen am Freitagabend via Auto verfolgt, ist dann in seinen Wagen gestiegen und hat ihn während der Fahrt angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer aus Speyer gegen 17 Uhr aufgrund einer Geldforderung in Streit geraten. Nach dem Streit stieg einer der beiden, ein 27-jähriger Mann, in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der andere Beteiligte, ein 49-jähriger Mann, stieg in das Auto einer unbekannten Person und holte den 27-Jährigen in der Lagerhausstraße ein. An der roten Ampel kletterte der 49-Jährige durch das geöffnete Beifahrerfenster in das Fahrzeug des 27-Jährigen. Dieser fuhr weiter, während der 49-Jährige ihn während der Fahrt angriff. Letztlich stoppte der 27-Jährige seinen PKW auf dem Kaiserwörthdamm, stieg aus und wählte den Notruf. Die Polizei nahm den 49-Jährigen fest, er muss sich nun unter anderem wegen eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer verantworten. Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963-2122 Kontakt aufzunehmen.

