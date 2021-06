49-jähriger Rollerfahrer mit über 3 Promille verletzt sich bei Unfall

Ludwigshafen. Ein 49-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Sturz in der Pommernstraße in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich Hinweise, dass der Mann bei dem Unfall am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Alkohol- und Medikamentenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehenden Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.