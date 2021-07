49-Jährige betrogen

Ludwigshafen. Eine 49 Jahre alte Ludwigshafenerin ist Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, luchsten Unbekannte der Frau mit falschen Gewinnversprechen insgesamt 2900 Euro ab. Demnach rief eine Fremde die 49-Jährige im Laufe des Juni an und teilte ihr mit, dass sie 49 400 Euro gewonnen habe. Dabei würden Notarkosten in Höhe von 900 Euro anfallen, die die Frau über den Code von Steam-Karten bezahlen sollte. Die Ludwigshafenerin kaufte Steam-Karten im Wert von 900 Euro und gab der Anruferin die Codes der jeweiligen Karten durch. Einige Zeit später erhielt sie erneut einen Anruf und ihr wurde gesagt, dass ein Zahlendreher vorgelegen und sie eigentlich 94 400 Euro gewonnen habe. Dementsprechend seien aber auch die Notarkosten auf 3500 Euro gestiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst beim dritten Mal skeptisch

Die Frau kaufte daraufhin weitere Steam-Karten im Wert von 2000 Euro und gab die Codes telefonisch durch. Mit der Anruferin einigte sie sich, dass die restlichen 1500 Euro vom Gewinn abgezogen werden sollten. Erst als sich die Unbekannte am vergangenen Mittwoch nochmals meldete und sagte, dass die Absprache doch nicht eingehalten werden könne und das restliche Geld vorher bezahlt werden müsse, da der Gewinn sonst storniert werde, wurde die 49-Jährige skeptisch. Sie meldete das Geschehen der Polizei. Diese warnt eindringlich vor Anrufern, die vermeintliche Gewinne in Aussicht stellen. jei