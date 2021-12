4800 Euro für einen guten Zweck

Ludwigshafen. Bei einem Benefizweinverkauf in 13 Edeka-Märkten in der Region sind insgesamt 4800 Euro für den Neubau der Kinderklinik und Palliativstation in Ludwigshafen zusammengekommen. Das teilte eine Sprecherin des St. Marienkrankenhauses mit, wo der Innenausbau im Neubau derzeit auf Hochtouren laufe.

Das St. Marienkrankenhaus bekommt eine neue Kinderklinik. © Achim Keiper

Fast 5000 Flaschen der Sonderedition des Benefiz-Rieslings vom Weingut Mussler seien in Edeka-Niederlassungen in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, Bad Dürkheim und Hassloch verkauft worden. Bei dem Spendenwein handele es sich „um einen besonders guten Tropfen“, denn pro verkaufte Flasche wurde ein Euro für den Neubau gespendet.

Patientin hat Etikett gestaltet

Das Etikett stammte von einer ehemaligen Patientin aus dem St. Annastift und zeigt das Partnerschaftsbanner mit der fleißigen Ameise Marianna. Bei der Spendenübergabe nutzten die Chefs der Edeka-Märkte die Gelegenheit, um sich vom Baufortschritt an der Klinik zu überzeugen. In Spendenboxen werde in den Märkten weiter dafür gesammelt, hieß es.

Der Neubau für Kinderklinik und Palliativstation, der Ende 2022 abgeschlossen werden soll, kostet rund 55 Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz steuert rund 40 Millionen Euro zu dem Großprojekt bei. Da das Krankenhaus etwa zwei Millionen Euro selbst auftreiben muss, laufen seit Monaten verschiedene Spendenaktionen. agö/jei

