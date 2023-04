48-Jähriger angegriffen und ausgeraubt in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Opfer eines schweren Raubüberfalles ist in der Nacht zu Samstag ein 48 Jahre alter Mann aus Ludwighafen geworden. Zwei bislang unbekannte Männer griffen ihn gegen zwei Uhr in der Seilerstraße an, berichtet die Polizei. Der 48-Jährige war auf dem Weg von einer Kneipe nach Hause gewesen. Die Täter klauten Bargeld aus seiner Jacke und flüchteten. Sie sollen beide zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß gewesen sein und blondes Haar gehabt haben. Sie sollen dunkle Jacken getragen haben, einer mit einer Jeans, der andere mit einer Jogginghose. Zeugen des Überfalls werden gebeten, Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 0621/963-2122 abzugeben.

