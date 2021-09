46 offenbar gestohlene Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Ludwigshafen. Die Polizei hat bei einer Durchsuchung einer Garage in Ludwigshafen 46 offenbar entwendetet Fahrräder sichergestellt. Zuvor hatte ein Passant sein gestohlenes Fahrrad dort entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mit. Lediglich vier Fahrräder konnte die Polizei seit der Durchsuchung der Garage in der Wimpelstraße am vergangenen Donnerstag ihren Eigentümern zuordnen.

Nun Fragen sich die Beamtinnen und Beamten, wem die restlichen 42 Räder gehören. Dazu hat die Behörde Lichtbilder der Fahrräder veröffentlicht. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass die Fahrräder nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises wie (beispielswiese eine Rechnung) ausgehändigt werden können.

Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2222 entgegen.