46-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen. Zwischen einem 40-jährigen Autofahrer und einem 46-jährigen Pedelec-Fahrer ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Unfallbeteiligten an der Kreuzung Rohrlachstraße/Seilerstraße in Ludwigshafen übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Pedelec-Fahrer über die Motorhaube des Autos und dann zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

