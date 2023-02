46-Jährige betrunken in Ludwigshafen mit Auto unterwegs

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist am Samstag eine 46-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, stellte eine Polizeistreife in der Oderstraße gegen 23.18 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden schwarzen BMW fest.

Daraufhin wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut der Polizei konnte beim Aussteigen der Fahrzeugführerin aus dem Fahrzeug ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Infolgedessen wurde der Führerschein sichergestellt und der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen. Gegen die 46-Jährige wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln eine Hauptunfallursache darstellt.