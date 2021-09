46 gestohlene Fahrräder in Ludwigshafen sichergestellt

Ludwigshafen. Ermittler haben in Ludwigshafen 46 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Wie Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag gemeinsam mitteilten, wurden diese bei der Durchsuchung einer Garage in der Wimpelstraße im Stadtteil Friesenheim gefunden. Die Garage war bereits am vergangenen Donnerstag durchsucht worden, nachdem ein Passant sein gestohlenes Fahrrad dort entdeckt hatte, so die Behörden. Durch Überprüfungen der Beamten konnten laut Mitteilung bislang erst vier Fahrräder ihren Eigentümern zugeordnet werden.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach weiteren Eigentümerinnen und Eigentümern, denen ihr Fahrrad gestohlen wurde. Lichtbilder der Räder hat die Polizei im Internet veröffentlicht. Die Fahrräder können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises, etwa einer Rechnung, ausgehändigt werden. Hinweise unter Tel. 0621/963-22 22. jei

Info: Lichtbilder der Fahrräder unter https://bit.ly/3ibpgCs