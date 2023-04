45-Jähriger flieht in Ludwigshafen vor Personenkontrolle - Haftbefehl vollstreckt

Ludwigshafen. Ein 45-jähriger Mann hat am späten Freitagabend in der Pfingstweide versucht, sich einer Personenkontrolle zu entziehen. Nach Polizeiangaben konnte der Mann jedoch im Rahmen einer Fahndung beim Betreten seiner Wohnanschrift gesichtet und kontrolliert werden. Durch den Mann wurde im weiteren Verlauf eine geringe Menge an Betäubungsmitteln ausgehändigt, welche sichergestellt wurde.

Zudem stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 45-Jährigen bestand, welcher vollstreckt wurde.