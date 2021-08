44 Neuinfektionen, Inzidenz bei 122,5

Ludwigshafen. Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen steigen weiter zügig an. Innerhalb eines Tages sind erneut 44 Neuinfektionen gemeldet worden, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) von Dienstag hervorgeht. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 11 351. Als genesen gelten inzwischen 10 497 Personen, aktuell positiv getestet sind 518 Menschen in der Stadt.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in kleinen Schritten weiter. Aktuell liegt der Wert bei 122,5 und damit 1,8 Punkte höher als am Montag. In Rheinland-Pfalz ist dies die viert-höchste Inzidenz nach Koblenz (159,6), Frankenthal (139,5) und dem Kreis Ahrweiler (123,0). jei