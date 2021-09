44 neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen. Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Ludwigshafen bis Mittwochnachmittag um 44 auf insgesamt 12 489 angestiegen. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in den vergangenen 24 Stunden von 88,1 auf aktuell 95.

Die Auslastung der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz – ebenfalls ein wichtiger Kennwert für mögliche Corona-Maßnahmen – stieg leicht auf 4,28 Prozent. Die Hospitalisierungsinzidenz für den Raum Rheinpfalz sank auf 0,3. Sie gibt an, wie viele Covid-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche in ein Krankenhaus kamen. jei